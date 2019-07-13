شندب: سقوط غريان لغز أكثر تعقيدا من الموازين العسكرية

سلط الصحفي اللبناني علي شندب الضوء على سيطرة حكومة الوفاق على مدينة غريان مؤكدا أن الأمر سيؤثر على مستقبل الجبل الغربي ككل.

وقال شندب في تغريدة له بموقع “تويتر” “يبدو أن سقوط غريان بيد قوات حكومة الوفاق وعجز الجيش العربي الليبي عن استرداها لغزا أكثر تعقيدا من الموازين العسكرية وله علاقة بمستقبل الجبل الغربي ككل وما يطبخ له خارج ليببا”.

وأوضح شندب أن آمر المنطقة العسكرية طرابلس “اسامة الجويلي يلعب دورا خطيرا ليس في مواجهة الجيش الليبي في غريان وسفوح الجبل الغربي فحسب وإنما باتجاه تقسيم ليبيا في ظل كلام عن اتفاق مالي مع جماعات من المعارضة المسلحة في تشاد واستجلابه نحو الف مرتزق تشادي عبر الحماده الحمراء”.

وتمكنت قوات تابعة لحكومة الوفاق من السيطرة على مدينة غريان والدخول لمستشفى المدينة وقتل جرحى الجيش في المستشفى الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومستنكرة كما تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق محلي ودولي نزيه

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