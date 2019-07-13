قطع الكهرباء مجددا عن حقول آبار المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفاره

أعلنت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة اليوم السبت، انقطاع التيار الكهربائي عن كافة حقول آبار المياه بالمنظومة، من قبل مجموعة مسلحة من أبناء الجنوب، احتجاجاً على عدم العدالة في طرح الأحمال.

وقالت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة ، إن قيام المحتجين بقطع التيار الكهربائي عن المنظمة، أدى إلى توقف ضخ المياه عبر المسارين الأوسط والشرقي، المغذي لمدينة طرابلس وكافة المدن الساحلية والوسطى.

وأشارت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة إلى أن هذا لم يمر 24 ساعة على اتفاق العاملين بالكهرباء وأبناء الجنوب، رغم تدخل الحكماء والأعيان بمدن الجنوب، بشأن عودة التيار الكهربائي لمحطة الكهرباء النهر رقم (1)، المغذية لآبار حقلي الشمالي والجنوبي، وتطبيق العدالة في طرح الأحمال.

وناشدت غرفة التحكم بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، إدارة جهاز تنفيذ مشروع النهر الصناعي، بالتدخل لمطالبة المجالس البلدية والحكماء والأعيان والجهات الشرطية والأمنية بوجه السرعة، لوضع حد لهذه التدخلات والوصول إلى حل مع شركة الكهرباء، وعدم المساس بالتيار الكهربائي المغذي لمحطات الكهرباء الخاصة بحقول آبار المياه، لاستمرار التدفق المائي لكافة المدن.

وكانت المجموعة المسلحة قد عادت من جديد مساء الخميس، لتجبر المشغلين لمحطات الكهرباء الرئيسية (1 و2 )، على قطع التيار الكهربائي على كافة حقول آبار المياه : الشرقي، الجنوبي، الشمالي، والمطالبة بإعادة التيار الكهربائي لمناطق ومدن الجنوب، بعد انقطاعه لأكثر من يومين والعدالة في طرح الأحمال بين المدن كافة، الأمر الذي أدى إلى توقف ضخ المياه من حقول الآبار، وبالتالي انقطاع المياه يوم أمس الجمعة عن مدينة طرابلس، ومدن المنطقة الوسطى ومدينة الشويرف.

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