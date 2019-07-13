عقيلة صالح يبحث آخر المشروعات الجاري تنفيذها ببنغازي

بحث رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح قويدر، صباح اليوم السبت، مع رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، المهندس الصقر عمران بوجواري، آخر مستجدات المشروعات الجاري تنفيذها بالمدينة.

جاء ذلك خلال زيارة عقيلة، لبلدية بنغازي، يرافقه وكيل ديوان مجلس النواب، حيث كان في استقباله، رئيس المجلس التسييري للبلدية ومحافظ المصرف المركزي بالبيضاء، ووزير التعليم والمتحدث الرسمي باسم الحكومة الموقتة، وأعضاء المجلس التسييري للبلدية.

وشهدت الجلسة تقديم عرض مرئي عن المشاريع المقامة بالمدينة، والمشروعات الجاري تنفيذها، فيما تم في نهاية اللقاء، تكريم رئيس مجلس النواب بمنحه درعًا تكريمية.

وسلم رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الموقتة، عبدالله عبدالرحمن الثني، إلى رئيس مجلس النواب الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لغرض بناء مقر مجلس النواب.

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