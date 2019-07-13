تعرف على تطورات بناء مقر لمجلس النواب ببنغازي

قام رئيس مجلس النواب عقيله صالح اليوم السبت بزيارة لمقر ديوان بلدية بنغازي وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي الصقر بوجواري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري ووزير التعليم فوزي بومريز والمتحدث الرسمي باسم الحكومة حاتم العريبي وأعضاء المجلس التسييري للبلدية ووكيل ديوان البلدية وعدد من مُدراء المكاتب والإدارات بالبلدية .

وبين المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي أن رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني حضر جانباً من الاجتماع حيث قام بتسليم الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لغرض بناء مقر مجلس النواب.

وجرى خلال الاجتماع عقد جلسة مع رئيس وأعضاء المجلس التسييري للبلدية وذلك للوقوف على الوضع العام لمدينة بنغازي والاطلاع على المشاريع الجاري تنفيذها، تخلل الجلسة تقديم عرض مرئي عن المشاريع المقامة بالمدينة.

وثمن بوجواري عاليا مواقف رئيس مجلس النواب تجاه القوات المسلحة وحرصه على وحدة الوطن ودعمه المتواصل لمدينة بنغازي ومُبادرته بتشكيل لجنة إعادة الاستقرار للمدينة بموجب قراره رقم (74 لسنة 2017 م) التي كان لها الدور الأساسي في إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في المجالات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والأمنية وخدمات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والإنارة العامة وغيرها .

من جانبه أشاد رئيس مجلس النواب بالمشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي.

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