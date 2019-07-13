مؤسسة النفط تدين تفجير الهواري

أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن إدانتها للهجوم الذي استهدف المشيعين بمقبرة الهواري بمدينة بنغازي يوم أمس الأول الخميس.

وبينت المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها بموقع “فيسبوك” إن التفجير أدى لمقتل موظّف لدى شركة الخليج العربي للنفط خالد المسماري.

وادى انفجار استهدف المشيعين لجنازة اللواء خليفة المسماري في الهواري ببنغازي إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 26 آخرين.

وكان الناطق باسم الجيش أحمد المسماري قال إن منفذي التفجير رتبوا له بدقه حيث وقع التفجير الأول على بعد 20 متر من القبر الذي سيدفن فيه خليفة المسماري الأمر الذي أثار حالة ارتباك ودفع الناس للتراجع فوقع التفجيرين الثاني والثالث في المنطقة التي تراجع إليها الناس مشددا على نجاة آمر القوات الخاصة ونيس بوخمادة وجميع ضباط الصاعقة من الحادث.

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