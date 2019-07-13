البرلمان المصري: القاهرة لن تدخر جهدا في حل الأزمة الليبية

أكد رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب المصري أحمد رسلان أن أمن ليبيا القومي هو بمثابة الأمن القومي لمصر.

وقال رسلان في بيان اليوم السبت إن مصر لن تدخر جهدًا في حل الأزمة وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

يُذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب، يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيًا الشرق والجنوب والغرب الليبي توافدوا أمس على القاهرة، للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

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