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البرلمان المصري: القاهرة لن تدخر جهدا في حل الأزمة الليبية

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكد رئيس لجنة الشئون العربية في مجلس النواب المصري أحمد رسلان أن أمن ليبيا القومي هو بمثابة الأمن القومي لمصر.

وقال رسلان في بيان اليوم السبت إن مصر لن تدخر جهدًا في حل الأزمة وتحقيق التوافق بين كافة الأطراف الليبية.

يُذكر أن عددا من أعضاء مجلس النواب، يمثلون كافة التيارات السياسية داخل ليبيا ويمثلون جغرافيًا الشرق والجنوب والغرب الليبي توافدوا أمس على القاهرة، للمشاركة في اجتماع برعاية اللجنة الوطنية المعنية بليبيا، في إطار الجهود المصرية لتوحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي يقوده البرلمان الليبي.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • مصر وليبيا وتونس وكل الدول العربية والإسلامية أخوة أخوة أخوة ، اللهم عليك بالإخوان الخونة والخوارج أعداء الله والدين والأوطان

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