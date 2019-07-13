الكهرباء تعلن الدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري

أوباري-العنوان

أعلن مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم السبت، الدخول بالوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية وتشغيلها بالنفط الخام.

وأفاد بيان للمجلس، أن هذا الدخول يعني استمرارها على الشبكة بشكل مستمر ودون توقف، وذلك نتيجة لتوفر الوقود بالمحطة.

وأكد المجلس، وصول حمولة الوحدة إلى 123ميغا وات، مشيرًا إلى أنه يجري الآن استكمال الاختبارات التشغيلية بالنفط الخام على الوحدة الغازية الثالثة.

وقال المجلس، إن دخول الوحدة الغازية الثالثة سيضيف أكثر من 250ميغا وات على الشبكة الكهربائية، مما سيؤدي إلى استقرار تزويدات الجنوب بالطاقة الكهربائية وإعانة الشبكة الكهربائية بشكل عام.

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