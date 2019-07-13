مدير مستشفى الأطفال بطرابلس: مستعدون لخدمة المرضى بعد التجهيزات الجديدة

قال مدير مستشفى الأطفال بطرابلس، أحمد البشتي، إن «مقدمي الخدمات الصحية في ليبيا يتطلعون دائمًا إلى أن تحظى الخدمات الصحية التي يقدمها القطاع العام بإعادة ثقة المواطن».

وأوضح البشتي في تصريحات نشرها المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق عبر «فيسبوك»، اليوم السبت، أن «أعمال الصيانة الجذرية والتجهيزات الجارية داخل المستشفى ستكفل تقديم خدمات علاجية وتشخيصية متميزة للمرضى من فئة الأطفال بما يواكب ارتفاع معدلات التردد التي يشهدها المستشفى».

وأضاف أن الوزارة جهزت الأقسام التي خضعت لأعمال صيانة ترميمية بأجهزة حديثة، مثنيًا على الجهود التي بذلها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى في تجهيز الأقسام ومتابعة أعمال الصيانة داخل المستشفى.

يشار إلى أن وكيل عام وزارة الصحة افتتح الثلاثاء الماضي قسم الطوارئ والإسعاف بمستشفى الأطفال بطرابلس بعد استكمال أعمال صيانته وتجهيزه.

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