تعرف على تفاصيل زيارة وفد من البرلمان المصري للقاهرة

يواصل وفد مجلس النواب الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري زيارته للعاصمة المصرية القاهرة.

وبين مكتب الإعلام بمجلس النواب أن الوفد استهل الزيارة بلقاء رئيس لجنة الشؤون العربية في مجلس النواب المصري أحمد رسلان وعضو اللجنة نائب رئيس البرلمان العربي اللواء سعد الجمال وعضو لجنة العلاقات الخارجية المصرية السفير محمد العرابي وعدد من السادة أعضاء مجلس النواب المصري.

وأكد رسلان والجمال عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا ومصر والشعبين والمصير المشترك بين البلدين وأهمية عودة الأمن والاستقرار في ليبيا وبأن أمن ليبيا من أمن مصر كما أكدوا خلال كلمتهم على دعم مصر الكامل شعباً وبرلماناً ورئاسةً لليبيا وشعبها وتسخير كافة إمكانيات مصر تحت تصرف ليبيا وشعبها مشددين على أن مجلس النواب الليبي المنتخب من الشعب هو الممثل الوحيد للشعب الليبي وبان الحل في ليبيا يأتي عبر السلطة الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الليبي.

وقام أعضاء مجلس النواب بجولة داخل مقر البرلمان المصري شملت القاعة الرئيسية لجلسات البرلمان والمتحف البرلماني وعدد من مرافق مقر مجلس النواب المصري.

ولفت المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق إلى بدء اجتماعات أعضاء مجلس النواب بحضور ورعاية اللجنة المصرية المكلفة من رئاسة الجمهورية المصرية بالملف الليبي.

وأشار بليحق إلى أن النواب النواب سيقومون بزيارة لجامعة الدول العربية والمركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية .

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