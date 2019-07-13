اجتماعي قبائل ورفلة: نتعرض لحملة مغالطات وأباطيل متزايدة الأيام الماضية

أكد المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة أنه يتعرض لحملة مغالطات تتناقلها بعض صفحات التواصل الاجتماعي من خلال «أباطيل وبياناتٍ مزورةٍ منسوبةً للمجلس الاجتماعي، ازدادت وتيرتها خلال الأيام الماضية.. وفي هذه الفترة الحرجة التي تمر بها البلاد»..

وشدد المجلس في بيان، أن «كل تصريحٍ أو بيانٍ يبث متلفزًا من غير أعضاء المجلس، أو مكتوبًا على غير صفحته الرسمية، فهو عارٍ من الصحة ولا مصداقية له على الإطلاق»، مؤكدًا أن صفحته الرسمية هي المصدر الوحيد والرئيس لكل ما يختص ومواقف ونشاطات قبيلة ورفلة، ومجلسها الاجتماعي الذي ارتضته ممثلاً شرعيًا لها.

كما أكد أن أي تمثيل في أي من المحافل الاجتماعية أو الوطنية، من أي شخص أو مجموعة من خارج أعضاء المجلس دون تكليف رسمي منه، يعتبر تمثيلاً لذلك الشخص أو لتلك المجموعة دون غيرها، «قبيلة ورفلة في حل تام من كل التبعات والالتزامات المترتبة عليه».

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