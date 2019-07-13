صالح يتسلّم رسميا أرض المقر الدستوري للمجلس في بنغازي

سلم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم السبت ،رسميا لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح عيسى الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لغرض بناء المقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي.

و أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ،زيارة للمقر الجديد لبلدية بنغازي ،و عقد اجتماعا اطلع خلاله على الوضع العام لمدينة بنغازي والمشاريع الجاري تنفيذها في البلدية ،وتخلل الاجتماع عرض مرئي عن سير المشاريع التي أقيمت في المدينة وما تم الانتهاء منها.

وتشكلت لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي ،وكان لها الدور الأساسي في إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في المجالات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والأمنية وخدمات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والإنارة العامة وغيرها .

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