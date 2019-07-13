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المسماري :طرابلس ستعود قريبا لأرض الوطن

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

طمأن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، الشعب المصري عليه، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال بمدينة بنغازي أول أمس الخميس.

وأضاف «المسماري»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، أن الهجوم الانتحاري أسفر عنه عشرات الجرحى من المدنيين والعسكريين.

وشن «المسماري» هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنه يعبث بالأمن الليبي، حيث إنه يرسل المتفجرات والأسلحة والتمويل اللازم للجماعات الإرهابية الموجودة بليبيا.

وأوضح «المسماري» أن «أردوغان» لا يعير أي اهتمام بقرارات مجلس الأمن الخاصة بالشأن الليبي، لافتا إلى أن تركيا دخلت في معركة مباشرة مع الجيش الوطني الليبي.

وتابع «المسماري»: «الجيش المصري دمر أحلام أردوغان حينما تم القضاء على الإخوان، طرابلس ستعود قريبا لأرض الوطن وسيتم تطهيرها من الإرهابيين، نهاية أحلام الشيخة موزة وأمير قطر وتركيا في ليبيا قربت للغاية».

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • الاخوان فى خبر كان فى مصر والسودان والان فى ليبيا اقترب موعد الخلاص منهم غباوتهم تنفر الناس منهم وكثرة اكاذيبهم جعلت تعكس كلامهم لتصل للحقيقة ولهذا راينا فشلهم الذريع رغم استخدامهم امكانيات مادية هائلة تكفى لهدم امريكا وروسيا والصين ولكنها فشلت فى مصر وسوريا والسودان وليبيا بفضل وقوف شعوب هذه الدول مع جيوشها الوطنية رغم انف كلاب صهاينة تركيا وقطر

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