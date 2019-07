عبد المطلب ثابت: زيارتنا للقاهرة تستهدف مواجهة التدخل التركي في شؤوننا

قال النائب الليبي عبد المطلب ثابت، إن هناك تدخلات تركية سافرة وواضح في ليبيا، ولم يعد خافياً علي أحد قيام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بدعم المليشيات والجماعات الإرهابية بالأسلحة.

وأضاف ثابت، في تصريحات علي هامش الزيارة التي يقوم بها وفد من أعضاء مجلس النواب الليبي إلي البرلمان المصري، أننا نسعى من خلال مجلس النواب والجامعة العربية المزمعة غداً الأحد العمل علي توحيد الجهود العربية لمواجهة هذا المد التركي، لاسيما أن “أردوغان” لدية طموح واسع في المنطقة، والذي تكسر بعد ثورة 30 يونيو في جمهورية مصر العربية.

وتابع البرلماني الليبي، أن “أردوغان” يسعي في معركة “الأمل الأخير” لدية، للسيطرة علي ليبيا من خلال دعم الجماعات الإرهابية، ويمتد طموحة للمنطقة بالكامل.

