سبها.. توصيات لمنح ذوي الإعاقة حقوقهم

نظمت “جمعية أصدقاء ذوي الإعاقة” بالتعاون مع “جمعية خطوة بخطوة لسيادة القانون” ورشة عمل بعنوان (حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والتشريعات الليبية) بقاعة “بيت الثقافة” في مدينة سبها.

وتناولت ضمنت الورشة التي شارك فيها عددا من أفراد شريحة ذوي الإعاقة ومهتمين بالشأن، حقوق هذه الشريحة وما يترتب على المجتمع من حقوق تجاهها، ومقارنة القوانين الخاصة بذوي الإعاقة بالقوانين ذات العلاقة بدول الجوار.

وأصدر المشاركون عددا من التوصيات منها توفير مبنى ومقر خاص بشريحة ذوي الإعاقة، والعمل على وضع خطة تضمن تسهيلات للمعاقين في استعمال وسائل النقل وتخفيض رسومها، ورفع سقف المنحة المالية المقررة للمعاقين بما يتناسب مع الواقع الحالي، وتطبيق نصوص القانون رقم 5 لسنة 1987، وتقديم تسهيلات للمعاقين لتمكينهم من الحصول على السيولة النقدية من المصارف، وضمان تعليم المعاق مهارات عملية ومهنية لضمان تمكينهم ومشاركتهم واندماجهم في المجتمع.

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