بليحق: مجلس النواب سيعود للعمل بقوة خلال الفترة القادمة

قال المتحدث باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن الاجتماعات تسير على ما يرام بحضور اللجنة المصرية المكلفة من رئاسة الجمهورية بمتابعة الملف الليبي، لافتًا إلى أن الاجتماعات ناقشت سبل حل الأزمة الليبي الراهنة.

بليحق أضاف ، في تصريحات خاصة لقناة الغد، أن مجلس النواب سيعود للعمل بقوة خلال الفترة القادمة، موضحًا أن أهم النقاط التي تم التأكيد عليها هي توحيد مؤسسات الدولة وعدم المساس بها.

وأشار المتحدث إلى أنه تم التأكيد على أن مجلس النواب هو الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، هذا بالإضافة إلى التأكيد على مدنية الدولة الليبية

