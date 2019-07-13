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“الكهرباء”: تشغيل محطة أوباري مُبشّر

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، أن الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية دخلت إلى الشبكة العامة للكهرباء بجهود مسؤولي الشركة ومهندسي وفنيي المحطة.

وقال المجلس في بيان نشرته دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، إن تشغيل الوحدة بالنفط الخام بشكل مستمر ودون توقف نتيجة لتوفر الوقود بالمحطة.

وأضاف أن حملة الوحدة بلغت 123 ميغاوات، ويجري الآن استكمال الاختبارات التشغيلية بالنفط الخام على الوحدة الغازية الثالثة، وبالتالي إضافة أكثر من 250 ميغاوات على الشبكة الكهربائية، مؤكدة أن ذلك سيؤدي الى استقرار تزويدات الجنوب بالطاقة الكهربائية وإعانة الشبكة الكهربائية بشكل عام.

بسواعد ليبية.. محطة أوباري تدخل على الشبكة

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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