شن اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، هجومًا حادًا على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرًا إلى أنه يعبث بالأمن الليبي.

وأضاف «المسماري»، خلال مداخلة هاتفية، السبت، إن إردوغان يرسل المتفجرات والأسلحة والتمويل اللازم للجماعات الإرهابية الموجودة بليبيا.

