الجيش الليبي يستعد لشن هجومه الأخير لتحرير طرابلس

صرح العميد صالح بوحليقه ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، أن قوات الجيش الوطني الليبي تستعد لدخول وسط ميدان الشهداء بالعاصمة طرابلس، مشيرا إلى أن مطادرة المليشيات المسلحة ستبدأ بعد نجاح خطة استنزاف العدو.

وقال بوحليقه في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك إن “الجيش الوطني الليبي سيدخل في مرحلة جديدة ونصبح على أبواب ساحة شهداء الكرامة (ميدان الشهداء وسط طرابلس)”، مضيفا أن “العدو ينهزم ويتشتت ويبدأ بالهرب من المواجهة في أرض المعركة إلى طريقتهم الإرهابية المعتادة داخل المدينة”.

وردا على سؤال المواجهات التي ستحدث عند دخول الجيش وسط العاصمة أكد على أن “نعم ستبدأ المطاردة بعد أن نجحت خطة استنزاف العدو في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية في ما يزيد عن 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس”.

في سياق آخر، أعلن الجيش الوطني الليبي “مقتل عدد من الإرهابيين خلال هجوم جوي، نفذه سلاح الجو في مدينة غريان”.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، إن “سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريان، تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة”.

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