مسؤول في اللواء 73 مشاة: مرحلة الدخول للعاصمة بدأت فعليًا

كشف ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العميد صالح بوحليقة، أن الجيش على كامل الاستعداد لدخول العاصمة ولوسط ميدان الشهداء، بعد مرحلة استنزاف لقوات الوفاق في الفترة الماضية. وأوضح بوحليقة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن قوات الوفاق أصبحت تهرب من مواجهة القوات المسلحة، بعد الشتات الحاصل فيها منذ فترة، وأن مسلحي حكومة الوفاق، تكبّدوا خسائر فادحة في الأيام الماضية. وأكد ضابط عمليات اللواء 73 مشاة، على دخول الجيش الوطني للعاصمة، وأن مرحلة جديدة قد بدأتها القيادة العامة للتنسيق في عملية الدخول لطرابلس، وذلك بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مناطق استراتيجية في محيط طرابلس، مُؤخرا، ضمن خطة أعدّها الجيش منذ تحركه نحو العاصمة.

