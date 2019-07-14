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مسؤول في اللواء 73 مشاة: مرحلة الدخول للعاصمة بدأت فعليًا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة العميد صالح بوحليقة، أن الجيش على كامل الاستعداد لدخول العاصمة ولوسط ميدان الشهداء، بعد مرحلة استنزاف لقوات الوفاق في الفترة الماضية.

وأوضح بوحليقة، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك”، أن قوات الوفاق أصبحت تهرب من مواجهة القوات المسلحة، بعد الشتات الحاصل فيها منذ فترة، وأن مسلحي حكومة الوفاق، تكبّدوا خسائر فادحة في الأيام الماضية.

وأكد ضابط عمليات اللواء 73 مشاة، على دخول الجيش الوطني للعاصمة، وأن مرحلة جديدة قد بدأتها القيادة العامة للتنسيق في عملية الدخول لطرابلس، وذلك بعد أن سيطرت القوات المسلحة على مناطق استراتيجية في محيط طرابلس، مُؤخرا، ضمن خطة أعدّها الجيش منذ تحركه نحو العاصمة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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