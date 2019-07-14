مطار معيتيقة: إحباط عملية تهريب مبلغ كبير لتركيا

تمكن قسم مكافحة التهريب والمخدرات التابع لمصلحة الجمارك بمطار معيتيقة الدولي، يوم الخميس الماضي، من ضبط مبلغ مالي كبير داخل حقيبة احدى المسافرين بصالة المطار، ويُقدّر المبلغ (390000) ألف دولار و(220000) ألف يورو كان متجها إلى أسطنبول، في تركيا، في محاوله لتهريبها للخارج.

وأوضح القسم، أن عملية الضبط تمت بين أعضاء مكافحة التهريب، ومركز شركة المطار، ضمن عملية تنسيق وتعاون بين بين الأجهزة الأمنية في مطار معيتيقة بطرابلس.

وأشار قسم مكافحة التهريب والمخدرات، أنه سيتخد الإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم إحالتها للجهات ذات الاختصاص.

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