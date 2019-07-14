أبو سبيحة محذرا: نفد صبرنا وليس لدينا ما نخاف عليه

وجه رئيس المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية بالمنطقة الجنوبية، علي مصباح أبوسبيحة، رسالة تحذيرية إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مبينًا فيها الآثار التي سببتها إجراءات المؤسسة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي بشكل متواصل عن المنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود نتيجة عدم تزويد محطة كهرباء أوباري بالوقود اللازم لتشغيلها.

وقال أبو سبيحة، في رسالته الموجهة إلى صنع الله والتي نشرها،: “لقد بلغ بك احتقار وازدراء أهل فزان أن استخسرت فيهم 15000 ألف برميل من النفط لتشغيل محطة كهرباء طال انتظارهم لها، والنفط يخرج من أرضهم ومن تحت أرجلهم، ويتحملون تلوث بيئتهم النظيفة وما سببته من أمراض”.

وتابع: “نحن لا يهمنا إلا تشغيل المحطة وبأي وقود كان، ولكن في الظروف الحالية يستحيل تشغيلها بالوقود الخفيف لعدم إمكانية نقل مثل هذه الكمية لأسباب عدة وأهمها الأمنية، والبديل الآخر هو الغاز، وهذا غير متوفر قرب المحطة، واستجلابه من حقل العطشان بمسافة 170 ك.م يتطلب وقتًا طويلاً في الدراسة والترسية والتنفيذ”، موضحًا أنه لا مناص من استعمال الوقود الثقيل حتى يتوفر البديل”.

وأضاف أبو سبيحة في رسالته: “لقد نفد صبرنا، وليس لدينا ما نخاف عليه، لقد ماتت مزروعاتنا وذبلت أشجارنا وتساقطت ثمارها، واحترقت مضخات آبارنا ومعدات منازلنا، ونشتري في لتر الديزل بدينارين من أجل توفير المياه لأطفالنا، وبلغ خزان المياه سعة عشرة آلاف لتر بمائتي دينار، وأصبحت الحياة في الجنوب جحيمًا لايطاق”.

وواصل: “عليه فإن الأمر يتطلب منكم الرجوع عن قراركم ببيان رسمي، وتزويد المحطة بالوقود الثقيل، وإلا فإن الغضبة الشعبية بلغت منتهاها حتى من الأطفال والنساء والشيوخ، والخوف أن يلحق الضرر بحقلي الفيل والشرارة، وسيبلغ مداه إلى حقل الوفا، ومهما كانت التضحيات”.

وفي ختام رسالته، حمًّل أبو سبيحة، مصطفى صنع الله، المسؤولية كاملة، تجاه كل ما يقع نتيجة تصرفاته وقراراته اللامسؤولة – حسب قوله.

يذكر أن المؤسسة الوطنية للنفط، أخلت مسؤولياتها عن قطع التيار الكهربائي في المنطقة الجنوبية، مؤكدة التزامها بتزويد محطة كهرباء أوباري، بالنفط وفق الكميات المطلوبة منها يوميًا لإنتاج التيار الكهربائي.

وأكدت المؤسسة، في بيان لها، استمرار تزويدها لمحطة كهرباء أوباري بالنفط الخام منذ 14الصيف/يونيو الماضي، لتلبية الكميات المطلوبة من قبل الشركة العامة للكهرباء، التي تقوم حاليا بإجراء تجارب التشغيل باستخدام النفط الخام.

وأشارت إلى أنها ستستمر بتزويد المحطة في الفترة القادمة بالكميات المطلوبة دون انقطاع، مؤكدة على أنها تسعى حاليًا لتنفيذ مشروع جديد لتزويد المحطة مستقبلاً بالغاز، وهو الأمر الذي سيحقق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة.

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