ليبيا تنقذ 53 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحلها

طرابلس — سبوتنيك. وقال قاسم في تصريح لوكالة سبوتنيك إن “نظرا للحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل، وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني و مكافحة كافة انواع التهريب والأعمال غير القانونية، ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير شرعية، والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية مستمرون في تأدية دورنا الإنساني في البحر”.

وأكد أن “من هذا المنطلق بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة نقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق تليل يوم السبت 13 يوليو/تموز 2019 من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 53 مهاجر غير شرعي من بينهم عدد 10 نساء وعدد طفل واحد”.

وأضاف المتحدث باسم القوات البحرية الليبية أن “عملية الإنقاذ تمت على بعد حوالي 40 ميل شمال صبراتة”، مضيفاً بأن “المهاجرون غير شرعيين من جنسيات أفريقية مختلفة موزعة كالآتي كاميرون عدد 11 رجل، وعدد 3 نساء ونيجيريا عدد 1 رجل، والسنغال عدد 5 رجال والنيجر عدد 1رجل، بالإضافة إلى ساحل العاج عدد 10 رجال، و امرأة واحدة، وعدد طفل واحد، وغينيا كوناكري عدد 14 رجل، وعدد امرأة واحدة، ومالي عدد 3 نساء، والتوجو إمراة واحدة، وأفريقيا الوسطى امرأة واحدة”.

وقال قاسم إن “المهاجرين غير شرعيين تم الوصول بهم حوالي الساعة 19:30 إلى ميناء مصفاة الزاوية لنقلهم وإنزالهم في نقطة الإنزال لحرس السواحل بعد تقديم المساعدة الانسانية والطبية تم تسليمهم إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الزاوية، ومركز إيواء النصر”.