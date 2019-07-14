تونس: ارتفاع ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية إلى 82 شخصا

أعلن الهلال الأحمر التونسي السبت ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية إلى 82 قتيلا. وكانت السفينة التي كانت تقل 86 مهاجرا قد انطلقت في 4 يوليو/تموز الماضي من مدينة زوارة الليبية صوب أوروبا قبل أن تغرق قبالة السواحل التونسية.

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