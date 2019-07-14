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تونس: ارتفاع ضحايا غرق سفينة مهاجرين قبالة السواحل الجنوبية إلى 82 شخصا

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24
اخبار ليبيا - فرانس 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا - فرانس 24

أعلن الهلال الأحمر التونسي السبت ارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية إلى 82 قتيلا. وكانت السفينة التي كانت تقل 86 مهاجرا قد انطلقت في 4 يوليو/تموز الماضي من مدينة زوارة الليبية صوب أوروبا قبل أن تغرق قبالة السواحل التونسية.

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اخبار ليبيا - فرانس 24

اخبار ليبيا - فرانس 24

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