أعضاء البرلمان يبدؤون سلسلة اجتماعات في القاهرة للخروج بحل سياسي للبلاد

قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق إن وفد المجلس الذي يقوم حاليا بزيارة إلى مصر، بدأ أمس أول اجتماعاته، بحضور ورعاية اللجنة المصرية المكلفة من رئاسة الجمهورية المصرية بالملف الليبي،وذلك لبحث كيفية الخروج من الأزمة الحالية، عبر رؤية توافقية تفضي إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

هذا وتحتضن العاصمة المصرية هذه الأيام اجتماعات أعضاء وفد مجلس النواب، بهدف توحيد رؤى النواب الليبيين تجاه حل سياسي في البلاد؛ حيث استهل الوفد الذي يترأسه النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري بزيارة لمقر مجلس النواب المصري.

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