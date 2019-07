“المحجوب”: القوات المسلحة تحقق تقدما في كل محاور القتال بطرابلس

المتوسط:

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني العميد خالد المحجوب، أن قوات الجيش تحقق تقدما جيدا بمحاور القتال.

وأشار المحجوب، إلى أن عناصر الجيش في انتظار لحظة الحسم لتحرير طرابلس بالكامل من المجموعات المسلحة والإرهابيين.

ولفت المحجوب، إلى انهيار معنويات مقاتلي قوات الوفاق،مؤكدا أن القوات المسلحة تلبي واجبا أصيلا لتحقيق رغبة الليبيين في إيجاد وطن يتمتع بالسيادة، والأمن والاستقرار.

