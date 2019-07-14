بليحق: إجتماعات القاهرة تؤكد أن البرلمان هو المؤسسة الشرعية المنتخبة الوحيدة في البلاد

ليبيا – أكد المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق أن اجتماع النواب الليبيين في القاهرة نتيجة حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا وإزالة الخلافات بين أعضاء المجلس.

بلحيق أعلن في تصريح خاص لموقع “العين الإخبارية” أمس السبت أن إجتماعات القاهرة تعد العامل الأكبر لحل الأزمة الليبية خاصة مع دور مجلس النواب وكونه المؤسسة الشرعية المنتخبة الوحيدة في البلاد.

وأوضح أن اجتماعات التي ترعها اللجنة المكلفة بالملف الليبي من الرئاسة المصرية تهدف لإزالة أي خلافات بين أعضاء المجلس وإبراز دور أكبر لمجلس النواب وتحقيق التقدم في سبل حل الأزمة السياسة في ليبيا.

وكشف بليحق أن الاجتماع أكد أن مجلس النواب هو المجلس الشرعي المنتخب الوحيد من الشعب الليبي وأي حل سياسي قادم يجب أن يتم مناقشته مع مجلس النواب وأن يوافق عليه إضافة إلى العمل على توحيد التراب الليبي والتصدي لأي تدخل في السيادة الوطنية الليبية.

المتحدث باسم مجلس النواب رأى إلى أن الاجتماعات تسير بشكل جيد وسوف يكون هناك بيان رسمي حول مخرجاته برعاية اللجنة المصرية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية