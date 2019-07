المتوسط:

أفادت عضو مجلس النواب ابتسام الربيعي، بأن الدور التركي المشبوه في ليبيا عبر دعم المليشيات بالسلاح والأموال أصبح معروفا لدى الجميع، ويتسبب في سقوط الضحايا وينعكس بشكل سلبي على أمن ليبيا واستقرارها.

وعلى هامش زيارتها ضمن الوفد البرلماني إلى مصر أشارت إلى أن الدور المصري مهم في دعم ومساندة الشعب الليبي والحفاظ على أمن واستقرار ليبيا.

