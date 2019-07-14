أوقاف الوفاق: انطلاق أولى رحلات الحج في الـ23 من الشهر الجاري

أعلنت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق أن رحلات الحجاج الليبيين إلى الأراضي المقدسة ستنطلق ابتداء من الثالث والعشرين من الشهر الجاري بواقع ثلاث رحلات يومياً.

وأكدت إدارة الحج والعمرة بالهيئة أن الرحلات اليومية الثلاث ستنطلق من مطارات معيتيقة وبنينة ومصراتة باتجاه مطار الملك عبد العزيز بجدة حتى الثلاثين من يوليو، لتصبح بعد ذلك التاريخ رحلتين يومياً.

وأضافت أنه ستنطلق رحلة واحدة من مدينة طبرق وأن حجاج المنطقة الجنوبية ستخصص لهم رحلات داخلية إلى مدينة طرابلس ومنها إلى الأراضي المقدسة.

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