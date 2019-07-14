المؤقتة تسلم رسميًا لرئيس مجلس النواب قطعة الأرض التي سيقام عليها المقر الدستوري للمجلس في بنغازي

بنغازي-العنوان

سلم رئيس مجلس وزراء الحكومة المؤقتة عبدالله الثني السبت رسميا لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح الإجراءات المتعلقة بتخصيص قطعة أرض لغرض بناء المقر الدستوري لمجلس النواب في مدينة بنغازي.

مراسم التسليم والاستلام جاءت خلال الزيارة التي أجراها رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح للمقر الجديد لبلدية بنغازي.

وأجرى صالح جولة في أروقة ومكاتب المقر رافقه خلالها رئيس الوزراء عبدالله الثني، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ورئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي المهندس الصقر بوجواري، إضافة إلى الناطق باسم الحكومة حاتم العريبي وعدد من المسؤولين.

وعقد صالح اجتماعا حضره أيضا السادة أعضاء المجلس التسييري للبلدية وعدد من المهتمين بالشأن العام، اطلع خلاله على الوضع العام لمدينة بنغازي والمشاريع الجاري تنفيذها في البلدية.

وتخلل الاجتماع عرض مرئي عن سير المشاريع التي أقيمت في المدينة وما تم الانتهاء منها، فيما أبدى الثني ارتياحه التام لما تم إنجازه خلال الفترة القليلة الماضية.

من جهته ثمن رئيس المجلس التسييري المهندس صقر بوجواري في كلمته الترحيبية عاليا مواقف رئيس مجلس النواب – القائد الأعلى للقوات المسلحة، الوطنية تجاه القوات المسلحة العربية الليبية وحرصه على وحدة الوطن ودعمه المتواصل لمدينة بنغازي خاصة فيما يتعلق بمُبادرته بتشكيل لجنة إعادة الاستقرار للمدينة.

وتشكلت لجنة إعادة الاستقرار لبنغازي بموجب قرار فخامة رئيس مجلس النواب رقم (74 لسنة 2017 ميلادي) برئاسة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني، وكان لها الدور الأساسي في إعادة الخدمات الأساسية للمدينة في المجالات الخدمية المختلفة الصحية والتعليمية والأمنية وخدمات شبكات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق والكهرباء والإنارة العامة وغيرها

وقد أشاد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بالمشاريع الجاري تنفيذها في مدينة بنغازي، فيما كرمه رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني بمنحه درعا تكريميا وشهادة شكر وتقدير لجهوده الوطنية المُخلصة تجاه ليبيا عامة ومدينة بنغازي خاصة.

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