أفاد الهلال الأحمر التونسي بارتفاع عدد ضحايا غرق سفينة مكتظة بالمهاجرين قبالة السواحل الجنوبية إلى 82 شخصا.

وكانت السفينة التي كانت تقل 86 مهاجرا قد انطلقت في 4 يوليو/تموز الماضي من مدينة زوارة الليبية صوب أوروبا قبل أن تغرق قبالة السواحل التونسية.

