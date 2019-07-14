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المسماري: نستعد الآن للمرحلة الرئيسة من طوفان الكرامة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري أن العمليات العسكرية في طرابلس دخلت مرحلة الإعداد والتجهيز للمرحلة الرئيسة لعملية طوفان الكرامة.

وأكد المسماري في تصريحات لصحيفة الاتحاد أن القوات المسلحة اتخذت التدابير اللازمة لدعم وإسناد القوات التي تتمركز في الخطوط الأولية في معركة طرابلس مشيرا إلى أن غرف العمليات الرئيسة والاحتياطية كافة بدأت التحرك لتنفيذ العملية، وأوضح المسماري إن الجيش ينتظر أوامر القيادة العامة للقيام بالهجوم الأخير على الجماعات المسلحة والإرهابية في طرابلس.

وكان المسماري قد قال في تصريحات صحفية سابقة إن معركة غريان لم تؤثر في مجريات المعارك بمحيط طرابلس مضيفا أن هناك ثلاثة قواطع قتالية تتكون من سبعة محاور رئيسية تعمل بالكامل.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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