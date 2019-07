تخريج دفعة جديدة من منتسبي مديرية أمن الكفرة

المتوسط:

أفاد المكتب الإعلامي لمديرية أمن الكفرة، بأن قاعدة الكفرة الجوية شهدت مراسم حفل تخريج دفعة من منتسبي مديرية أمن الكفرة والدوريات الصحراوية فرع الكفرة.

وأشار مكتب الإعلام بمديرية أمن الكفرة، إلى أن هذه الدورة انطلقت في شهر مارس الماضي واستمرت لمدة 4 أشهر بمشاركة عدد (268) متدربا تلقوا خلالها تدريبات عسكرية في الانضباط واستخدام السلاح بالإضافة إلى تدريبات رياضية ودروساً في المناهج القانونية المقررة، مضيفاً ان الخريجين سيتم توزيعهم الأيام القادمة وفقاً للاحتياجات على الأقسام والإدارات التابعة لمديرية أمن الكفرة والدوريات الصحراوية فرع الكفرة.

