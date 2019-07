المتوسط:

نظمت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة بمركز التدريب بمدينة البيضاء، بالشراكة مع منظمة الصحة العالمية ورشة عمل تدريبية حول الصحة النفسية اثناء حالات النزاع في الرعاية الصحية الأولية بهدف تقييم الوضع الحالي لخدمات الصحة النفسية في ليبيا وكيفية تحسينها والنهوض بها في إطار مشروع تقوية الرعاية الصحية الأولية .

وانتظمت الورشة بحضور الناطق الرسمي باسم منظمة الصحة العالمية في ليبيا الدكتور احمد العليقي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بوزارة الصحة عبدالوهاب بوشوق وعدد من خبراء الصحة النفسية وعدد من رؤساء الأقسام والمكاتب من الجهات ذات العلاقة بليبيا ،والمهتمين بالشأن الصحي قام خلالها المشاركون تقييم شامل للوضع الحالي والتعرف على الاحتياجات الطارئة والفجوات والعمل على تطوير استراتيجية وطنية ضمن خطة قصيرة الأجل لمجابهة مرحلة الأزمة وخطة طويلة الأمد لتحسين خدمات الصحة النفسية، وفقا لمعايير الجودة العالمية.

وتهدف الورشة التدريبية إلى تأهيل أطباء الأسرة لتقديم خدمات الدعم النفسي والإجتماعي من خلال مراكز الرعاية الصحية الأولية.

The post “صحة المؤقتة” بالشراكة مع “الصحة العالمية” تنظم ورشة لتأهيل الأطباء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية