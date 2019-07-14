الأمين العام بجمعية الهلال الأحمر الليبي يستقبل معالي رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة

بنغازي 14 يوليو 2019 (وال) استقبل الأمين العام بجمعية الهلال الأحمر الليبي السيد مرعي الدرسي، بمقر الأمانة العامة بمدينة بنغازي، دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني وبرفقته رئيس المجلس التسييرى ببلدية بنغازي السيد صقر بوجواري.

هذا وقد عقد الأمين العام، اجتماعا مع السيد رئيس الوزراء، اطلع من خلاله على الأعمال التي تقوم بها الجمعية بكافة فروعها في ليبيا، وكذلك الجهود المبذولة من قبل المتطوعين، في التخفيف من المعاناة الأنانية في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.

وأكد الأمين العام على مبادئ الجمعية السامية، التي تعمل بها وأبرزها الحياد، وأن دور الجمعية هو مساند السلطات المحلية في كل ليبيا.

كما تم من خلال الزيارة، عـرض مرئي للتصاميم الجديدة لمقر الأمانة العامة بطراز حديث، والذي تعرض في وقت سابق للدمار والاتلاف.

ومن جهته أبدى دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، استعداده بالمساهمة في عمليات الصيانة للمقر الرئيسي للجمعية ولما له من رمزية تاريخية لدى متطوعي ليبيا.

كما أعرب معاليه عن امتنانه واعتزازه بعمل الهلال الأحمر الليبي، وقدم الشكر والتقدير لدوره الكبير البارز، خصوصا في الأزمات التي مرت بها بعض المدن في ليبيا وآخرها مدينة غات. (وال – بنغازي) رس

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