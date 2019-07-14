العريبي: اللجنة المعنية بالملف الليبي حددت النقاط التي ستتم مناقشتها

قال عضو مجلس النواب عيسى العريبي إن اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي أكدت على النقاط الثلاث التي ستتمحور حولها الاجتماعات، والمتمثلة في وحدة مجلس النواب الليبي، والسعي للتوصل إلى حل سياسي من خلاله باعتباره جسما منتخبا من الشعب الليبي والضامن لمدنية الدولة، إضافة إلى ضرورة عقد اجتماع يضم كافة النواب في إحدى المدن الليبية.

وأضاف العريبي في تصريحات لقناتنا أن عدد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا إلى القاهرة تجاوز السبعين، مشيرا إلى أن جدول الأعمال سيتضمن لقاء مع مسؤولين من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

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