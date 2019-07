المتوسط:

تمكن مكتب تحريات طرابلس التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، من ضبط أحد مروجي المخدرات وبحوزته (11000) أحد عشر ألف قرص ترمادول وعدد (260) قطعة من مخدر الحشيش كان يعد لترويجها.

وقام أعضاء مكتب تحريات طرابلس، باتخاذ الإجراءات القانونية وإحالته لنيابة مكافحة جرائم المخدرات.

