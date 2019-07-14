“الأوقاف” تعلن موعد أولى رحلات الحجيج

قالت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية في حكومة الوفاق، إنها ستبدأ في تسيير أولى رحلات الحجيج الليبيين إلى الأراضي المقدسة في 30 من الشهر الجاري.

وأوضحت الهيئة أن الرحلات ستنطلق لنقل حجاج بيت الله الحرام يوميا من مطارات بنغازي وطرابلس ومصراته، كما أشارت، عبر صفحتها على فيسبوك، إلى أن الرحلات ستكون بمعدّل رحلتين أسبوعيًا، مع رحلة واحدة من مدينة طبرق، مؤكدة أن تسيير الرحلات سيمتد حتى الرابع من شهر أغسطس القادم.

ولم تذكر الهيئة في بيانها مطار سبها، التي طالب عميد بلديتها حامد الخيالي وعدد من المسؤولين ومدير مطار سبها الدولي ورئيس بعثة حجاج المنطقة الجنوبية بتوفير طيران مباشر لحجاج المنطقة الجنوبية لتجنيبهم عناء السفر ومشقة الطريق حيث يقدر عدد الحجيج المسافرين من الجنوب وعبر مطار سبها بـ 400 حاج.

وكان مدير مطار سبها الدولي محمد اوحيدة، قد طالب في وقت سابق مصلحة الطيران والجهات المُختصة بضرورة إعادة تأهيل مطار سبها بعد استلام الجيش له، مضيفا أن المطار تعرض طيلة الـ8 سنوات الماضية لأضرار كبيرة؛ نتيجة وقوعه في منطقة اشتباكات مسلحة، مُشيراً إلى أن أبرز الأضرار تمثلت في سرقة كوابل الكهرباء ذات الـ11 ألف كيلو فولت المُغذية للمطار كما أوضح مندوب شركة الشروق للمُناولة، مفتاح محمد، أن مكاتب الشركة ومُعدّاتها قد تعرّضت للنهب والتخريب.

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