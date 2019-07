المتوسط:

عقد رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس عبدالمجيد حمزة، يوم أمس الموافق 2019/7/13 م اجتماعاً بحضور مهندسي وفنيي محطة الزاوية للدورة المزدوجة.

ويأتي هذا الاجتماع، لمتابعة عمل التشغيل والصيانة والوقوف على احتياجات المحطة ليتم تشغيلها بكامل قدرتها الإنتاجية.

