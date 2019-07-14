افتتاح أكاديمية مارمريكا الرياضية في طبرق

افتتحت أكاديمية مارماريكا للألعاب الرياضية أبوابها أمام الراغبين في الانتساب لها وبرياضات متعددة في كرة القدم والتايكواندو والسباحة وغيرها.

حيث يحتضن نادي الصقور تدريبات ناشئي كرة القدم ممن تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام وستة عشر عاما.

الانضباط وتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم أهم ما تركز عليه الأكاديمية لتسهل على الصغار مستقبلا فهم القوانين ومن ثم التطور إلى خطوات تخدم مستقبلهم.

ولن يتوقف عمل الأكاديمية بحسب القائمين عليها عند هذا الحد بل ستكون الخطوات المقبلة بإيجاد سبل التعاون العربي والإقليمي حيث ترتكز موارد الأكاديمية إلى اشتراكات المنتسبين لها.

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