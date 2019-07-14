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افتتاح أكاديمية مارمريكا الرياضية في طبرق

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

افتتحت أكاديمية مارماريكا للألعاب الرياضية أبوابها أمام الراغبين في الانتساب لها وبرياضات متعددة في كرة القدم والتايكواندو والسباحة وغيرها.

حيث يحتضن نادي الصقور تدريبات ناشئي كرة القدم ممن تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام وستة عشر عاما.

الانضباط وتعليم الناشئين أساسيات كرة القدم أهم ما تركز عليه الأكاديمية لتسهل على الصغار مستقبلا فهم القوانين ومن ثم التطور إلى خطوات تخدم مستقبلهم.

ولن يتوقف عمل الأكاديمية بحسب القائمين عليها عند هذا الحد بل ستكون الخطوات المقبلة بإيجاد سبل التعاون العربي والإقليمي حيث ترتكز موارد الأكاديمية إلى اشتراكات المنتسبين لها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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