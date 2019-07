المتوسط:

تمكن مكتب الدعم المركزي العزيزية من ضبط شخص سوداني الجنسية، ومتهم في قضية قتل شخص أخرى سوداني الجنسية، واتخذت الإجراءات القانونية وأحيل إلى مركز شرطة النجيلة الغربية.

كما تمكن المكتب أيضا من القبض على شخص ليبي الجنسية يقوم بسرقة الأسلاك الكهربائية، كما تمَّ اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

