ارتفاع أسعار العملات ليوم الأحد

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار مع عودة التداولات اليوم الأحد في مدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار بأربعة دنانير ونصف الدينار ليحفاظ على مستوياته التي أغلق عليها فيما سجل في زليتن 4.515 دينار، أما اليورو فقد تم تداوله بخمسة دنانير وخمسة قروش دون أي تغير على سعره.

أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام الواحد منه بـ 152 دينارا بزيدة دينار كامل.

وسبق أن شهدت العملات حالة استقرار شملت الدولار واليورو مع بداية التداول ساهمت في استقرار العملات العربية أيضا، فقد ارتفع الجنيه المصري عن مستوياته أمام الدينار ليتم بيعه على الحدود الليبية المصرية وسوق المشير بـ 275 قرشا للجنيه.

وشهد الدينار التونسي أيضا ارتفاعه اليوم، وبِيع بدينار و59 قرشا، أما على صعيد الحوالات فقد استقرت الليرة التركية عند مستوياتها السابقة وتم بيعها بــ79 قرشا في معاملات الحوالات بين طرابلس وتركيا.

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