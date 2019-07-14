اخبار ليبيا الان

ارتفاع أسعار العملات ليوم الأحد

تم النشر منذُ 7 ساعات
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ارتفعت أسعار العملات الأجنبية أمام الدينار مع عودة التداولات اليوم الأحد في مدينتي طرابلس وزليتن.

وتداول التجار الدولار بأربعة دنانير ونصف الدينار ليحفاظ على مستوياته التي أغلق عليها فيما سجل في زليتن 4.515 دينار، أما اليورو فقد تم تداوله بخمسة دنانير وخمسة قروش دون أي تغير على سعره.

أما الذهب عيار 18 كسر فقد بيع الغرام الواحد منه بـ 152 دينارا بزيدة دينار كامل.

وسبق أن شهدت العملات حالة استقرار شملت الدولار واليورو مع بداية التداول ساهمت في استقرار العملات العربية أيضا، فقد ارتفع الجنيه المصري عن مستوياته أمام الدينار ليتم بيعه على الحدود الليبية المصرية وسوق المشير بـ 275 قرشا للجنيه.

وشهد الدينار التونسي أيضا ارتفاعه اليوم، وبِيع بدينار و59 قرشا، أما على صعيد الحوالات فقد استقرت الليرة التركية عند مستوياتها السابقة وتم بيعها بــ79 قرشا في معاملات الحوالات بين طرابلس وتركيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك