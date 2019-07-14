ميناء بنغازي يُصَدِّرُ شحنة من الخردة

سجل ميناء بنغازي دخول سفن تجارية تستعد لشحن كميات غير معلنة من الخردة بحسب البيانات التي نشرتها إدارات الميناء اليوم السبت.

ودخلت للميناء السفينة “آمينا” التابعة للوكيل الملاحي شواطي بنغازي، ورست على الرصيف رقم 4 لتتجهز لشحن الخردة.

كما دخلت للميناء السفينة أوسنان التابعة للوكيل الملاحي المسار والتي رست على الرصيف رقم 7، كما استقبل الرصيف رقم 8 السفينة التجارية أويا ستار، التابعة للوكيل الملاحي شركة النيل استعدادا لتفريغ 17 ألف طن من الأرز.

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