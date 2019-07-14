الجزائر..لماذا انتخب سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني؟

تناقش هذه الحلقة من النقاش المغاربي انتخاب الإسلامي سليمان شنين رئيسا للمجلس الشعبي الوطني في الجزائر، وفي نصفها الثاني تتناول تداعيات العثور على أسلحة فرنسية في غريان بليبيا وتختتم مع نسور قرطاج الذين يرافقون محاربي الصحراء إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
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اخبار ليبيا - فرانس 24
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