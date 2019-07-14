تشغيل الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري

أوباري-العنوان

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، السبت، دخول الوحدة الغازية الرابعة بمحطة أوباري الغازية الخدمة، وتشغيلها بالنفط الخام.

ونوه بيان صادر عن مجلس إدارة الشركة استمرار عمل المحطة على الشبكة دون توقف نتيجة لتوافر الوقود بالمحطة، حسب الصفحة الرسمية للشركة على “فيسبوك”.

وأوضح البيان أن حمولتها وصلت إلى 123ميغاوات، ويجري الآن استكمال الاختبارات التشغيلية بالنفط الخام على الوحدة الغازية الثالثة لتضيف أكثر من 250 ميغاوات على الشبكة الكهربائية. وتوقعت أن تؤدي الخطوة الأخيرة إلى استقرار تزويدات الجنوب بالطاقة الكهربائية وإعانة الشبكة الكهربائية بشكل عام.

يشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن محطة كهرباء أوباري تجري حاليًا تجارب التشغيل باستخدام النفط الخام، الذي بدأ تزويدها به منذ يوم 14 يونيو الماضي، تلبية للكميات التي طلبتها الشركة العامة للكهرباء، مضيفةً أن هذا الأمر سيحقق فوائد بيئية واقتصادية كبيرة.

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