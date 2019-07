إنقاذ 53 مهاجرًا قبالة سواحل ليبيا

المتوسط:

أفاد الناطق باسم البحرية أيوب قاسم، بأنه تمَّ إنقاذ 53 مهاجرًا غير شرعي كانوا على متن قارب مطاطي قبالة سواحل ليبيا غربي البلاد.

وأضاف قاسم، أنه نظراً للحالة الاستثنائية والطارئة ورفع درجة الاستعداد للقوات البحرية وقيامها بتسيير دوريات مكثفة خاصة لحرس السواحل وذلك بغرض تأمين الساحل من أي اختراق أمني ومكافحة كافة أنواع التهريب والأعمال غير القانونية ومراقبة حركة قوارب الهجرة غير الشرعية والمنظمات غير الحكومية بالمياه الليبية.

وأشار قاسم، إلى أنه من هذا المنطلق بناء على بلاغ تمكنت دورية تابعة نقطة مصفاة الزاوية القطاع الغربي لحرس السواحل بالقوات البحرية الزورق أمس السبت من إنقاذ قارب مطاطي على متنه 53 مهاجرًا غير شرعي من بينهم عدد 10 نساء وطفل واحد.

