“الراصد لحقوق الإنسان” بلندن تطالب بفتح تحقيق بشأن تفجير مقبرة الهواري في بنغازي

لندن-العنوان

طالبت منظمة الراصد الدولي لحقوق الإنسان بلندن، بفتح تحقيق بشأن التفجير الإرهابي الذي استهدف مقبرة الهواري في بنغازي أثناء تشييع جثمان اللواء خليفة المسماري.

وقال بيان دانت منظمة الراصد فيه التفجير الإرهابي “إن التفجير الذي سقط ضحيته عدد من القتلى والجرحى الأبرياء لم يسلم منه حتى الموتى في قبورهم ونال من حرمتها التي تتمتع بقدسية خاصة في المجتمعات الإسلامية والمدنية.

وأضاف البيان أنه يرى بأن العملية جبانة غادرة تستهدف بشكل مباشر محاولات بناء الأمن والاستقرار في ليبيا وقد تابع الراصد ردود الأفعال على التفجير عبر وسائل التواصل الاجتماعي ويتأسف حول حالة الانقسام المخيف الذي أصبح يعاني منه الشارع الليبي حيث وجدها ما بين رافض ومستهجن ومؤيد متشمت، وهذا مؤشر مؤسف ومخيف على وصول حالة الانقسام للعمق المجتمعي وتجاوزها لصراعات القوى السياسية لتكون بين أبناء الشعب الواحد.

وقال البيان “إذ يدين الراصد بكل عبارات الإدانة والاستهجان والاستنكار كل العلميات الإرهابية التي تستهدف الأبرياء في كل مكان من العالم وفي ليبيا خاصة، وإذ يعتبر الراصد أن التفجير عمل جبان يعكس حقيقة هذه العصابات الظلامية وقدرتها على إحداث الفوضى وزرع الظلام والتخلف والجهل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية