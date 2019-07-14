جدول الرحلات الجوية في مطار بنينا بنغازي اليوم الأحد‎

تواصل “بوابة إفريقيا الإخبارية” تقديم جدول الرحلات الجوية المغادرة والقادمة من والى مطار بنينا بنغازي الدولي اليوم الاحد، علما بأن مواعيد الرحلات هي بالتوقيت المحلي لبنغازي، كما أنها مؤقتة وقابلة للتغيير حسب ظروف التشغيل من قبل شركات الطيران وإدارة المطار.

رحلات المغادرة:

الشركة الناقلة الوجهة الموعد

الافريقية اسطنبول غير مؤكدة

الليبية تونس 09:00

ليبيا للطيران الاسكندرية 11:00

الافريقية تونس تأخير

الافريقية الاسكندرية 14:00 المؤجلة عن يوم السبت

الليبية الكفرة 16:00

البراق تونس 16:40

البراق طرابلس 22:40

رحلات الوصول:

الشركة الناقلة قادمة من موعد الوصول

الليبية تونس 13:30

الافريقية اسطنبول غير مؤكدة

البراق اسطنبول 15:40

للطيران الاسكندرية 16:10

الافريقية الاسكندرية 18:00 المؤجلة عن يوم أمس

الليبية الكفرة 19:30

البراق تونس 21:40

الافريقية تونس غير محدد

البراق طرابلس 01:10

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