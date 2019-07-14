امتحانات مفاضلة لتوظيف جيل مؤهل علمياً‎ بالضمان الاجتماعي

أجرى فرع صندوق الضمان الاجتماعي تحت اشراف لجنة فنية من المركز الرئيسي بقاعة كلية ادارة الاعمال بمدينة ودان امتحانات مفاضلة لعدد من الشباب والشابات بقصد توظيفهم ضمن ادارة الفرع.

وقال رئيس وحدة المتابعة بفرع الجفرة بدر الشيخ إن هذه الامتحانات تأتي ضمن خطط وبرامج صندوق الضمان الاجتماعي للاستفادة من الكفاءات العلمية المؤهلة من الذكور والاناث لتنسيبهم للعمل في الاقسام والادارات المختلفة للرفع من كفاءتها وصولا للعمل الاحترافي لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

واشار الى مشاركة ما يزيد على عشرين شاب وشابة من خريجي الجامعات الليبية من كافة التخصصات في هذه الامتحانات تنافسوا لنيل شرف العمل بصندوق الضمان الاجتماعي ومكاتبه بمدن بلدية الجفرة.

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