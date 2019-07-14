بوحليقة: الجيش يستعد لشن هجومه الأخير لتحرير وسط طرابلس

يستعد الجيش الوطني الليبي لشن عملية عسكرية في العاصمة طرابلس، لتحرير ميدان الشهداء.

وقال العميد صالح بوحليقة، ضابط عمليات اللواء 73 مشاة التابع للقوات المسلحة الليبية، اليوم الأحد، إن “الجيش سيدخل في مرحلة جديدة ونصبح على أبواب ساحة شهداء الكرامة (ميدان الشهداء وسط طرابلس)”، مضيفا وفقا لما أوردته وكالة “سبوتنيك” أن “العدو ينهزم ويتشتت ويبدأ بالهرب من المواجهة في أرض المعركة إلى طريقتهم الإرهابية المعتادة داخل المدينة”.

وردا على سؤال المواجهات التي ستحدث عند دخول الجيش وسط العاصمة أكد “نعم ستبدأ المطاردة بعد أن نجحت خطة استنزاف العدو في محاولات عديدة لاحتلال نقطة تمركز لوحداتنا العسكرية فيما يزيد على 37 معركة في العاصمة الليبية طرابلس”.

في سياق آخر، أعلن الجيش الوطني الليبي “مقتل عدد من الإرهابيين خلال هجوم جوي، نفذه سلاح الجو في مدينة غريان”.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة بالجيش الليبي، في بيان، إن “سلاح الجو نفذ ضربات جوية دقيقة قوية، استهدفت معسكرات الميليشيات في مدينة غريان، ما تسبب في مقتل وإصابة عدد من عناصر مجلس شورى بنغازي الموالي لتنظيم القاعدة”.

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