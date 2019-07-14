عويدان يبحث الصعوبات التي تواجه العاملين بمكب أبو سليم

قام مدير أمن طرابلس عميد أسامة عويدان بجولة تفقدية لمقر مكب أبو سليم وذلك للوقوف على المشاكل التي تواجه المكب والأضرار الناتجة عنه.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أن عويدات استمع خلال الجولة لشروح وافية من قبل مشرفي المكب، والذين أوضحوا الصورة عن المشاكل والصعوبات التي تواجه سير العمل داخله.

وتأتي هذه الجولة بموجب الاجتماع الذي عقده مدير أمن طرابلس خلال الأيام الماضية بعدد من عمداء البلديات طرابلس الكبرى والذي تم خلاله مناقشة موضوع تكدس القمامة بالشوارع، وما لها من آثار صحية وبيئية على المواطن.

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